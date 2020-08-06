【立會選戰】葉國謙倡看守議會可容納反對派聲音，但ＤＱ４無份

《經濟通通訊社６日專訊》政府押後立法會選舉一年，人大常委會星期六起將舉行會議，相
信會決定立法會議員等安排。全國人大代表葉國謙建議，成立看守議會，在立法會「真空」的一
年內，處理一些必要或具逼切性的法案，但不能修改《議事規則》，以及就《基本法》２３條立
法。
他指，看守議會可委任現任議員及前任議員，亦不能全是建制派，需有反對聲音，以維持議
會的多元。不過，早前４名被取消參選資格的民主派議員，他認為不能加入看守議員。（ｓｋ）
（ｚｚ）
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