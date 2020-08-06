【新冠肺炎】政府延長僱員特別上班安排至８月１６日

《經濟通通訊社６日專訊》政府發言人今日宣布，因應本地疫情仍然非常嚴峻，為了阻止病

毒在社區傳播，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至８月１６日。除了提供緊急和必須公共

服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，屆時再檢視情況

。

鑑於疫情持續嚴峻，發言人再次強烈呼籲私營機構僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人

流和社交接觸。（ｃｌ）

