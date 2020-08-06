【新冠肺炎】政府延長僱員特別上班安排至８月１６日

《經濟通通訊社６日專訊》政府發言人今日宣布，因應本地疫情仍然非常嚴峻，為了阻止病
毒在社區傳播，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至８月１６日。除了提供緊急和必須公共
服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，屆時再檢視情況
。
鑑於疫情持續嚴峻，發言人再次強烈呼籲私營機構僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人
流和社交接觸。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」 萬千艱難唯有自強
|開市Good Morning06/08/2020
《開市Good Morning》林家亨：不宜配置過量黃金資產
|中國故事06/08/2020
【支付變局】傳四大國有銀行測試「數字人民幣」 勢對撼阿里騰訊
|中國故事06/08/2020
《京城近觀》老藥鋪同仁堂跨界賣咖啡
|財經熱話05/08/2020
美元跌金價破頂突破二千美元 金銀股全線攀升 金ETF創新高
|中國故事05/08/2020
《神州經脈》財新服務業PMI大遜預期 憧憬中美會晤滬指四連升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰