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06/08/2020 15:30

【新冠肺炎】政府延長僱員特別上班安排至８月１６日

　　《經濟通通訊社６日專訊》政府發言人今日宣布，因應本地疫情仍然非常嚴峻，為了阻止病
毒在社區傳播，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至８月１６日。除了提供緊急和必須公共
服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，屆時再檢視情況

　　鑑於疫情持續嚴峻，發言人再次強烈呼籲私營機構僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人
流和社交接觸。（ｃｌ）

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