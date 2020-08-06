【新冠肺炎】屯門康和群組８５歲男院友病逝，累計４４死

《經濟通通訊社６日專訊》屯門醫院表示，一名居屯門康和護老中心黃金分院的８５歲男確

診病人（個案編號：２８４２）今日離世。連同該個案，本港至今共有４４名確診病人於公立醫

院離世。

院方指，病人有長期病患，於７月２６日因發燒入住博愛醫院接受治療，並於７月２８日轉

送屯門醫院。病人情況持續惡化，延至今日下午１時２６分離世。（ｃｌ）

