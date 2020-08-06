【新冠肺炎】民政總署明起擴大檢測範圍至４６座樓涉約８﹒６萬人

《經濟通通訊社６日專訊》民政事務總署宣布，將夥拍慈善團體和社會服務機構，明日起擴

大２０１９冠狀病毒病社區檢測計劃的服務範圍，以盡早識別病患者，配合政府「早發現、早隔

離、早治療」的策略。

民政總署上月已經與東華三院合作推出「慈雲山檢測計劃」。由明日開始，新冠肺炎免費檢

測計劃範圍將陸續擴大，包括黃大仙區慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨；屯門區山景邨

、蝴蝶邨；和油尖旺區創德樓、中原樓，共涵蓋４６座樓宇，約８﹒６萬名居民。



＊計劃分階段進行＊



由於涵蓋的樓宇數目較多，計劃須有序地分階段進行，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居

民有關檢測計劃的時間表。計劃會優先為已有確診個案的樓宇的居民作檢測。至於邨內其他樓宇

的居民，應等待自己居住的樓宇安排檢測時才領取檢測樣本瓶及登記表格。



＊至今１４宗個案獲確定為陽性＊



「慈雲山檢測計劃」已於８月４日完成派發檢測樣本瓶，並於８月５日完成收取樣本。計劃

涵蓋慈雲山慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨和牛池灣彩輝邨共２２座樓宇。在居民的積極參與

及合作下，署方共派出約３﹒４萬個檢測樣本瓶，並收回超過２﹒９萬個樣本作檢測，約８５％

居民準時交回樣本瓶，參與檢測的住戶人數佔有關樓宇住戶總人數近八成。

檢測承辦商已對大部分收回的樣本完成檢測，並已把檢測結果呈陽性的樣本送往衞生署公共

衞生檢測中心進行覆檢，至今共有１４個個案獲確定為陽性。（ｃｌ）

