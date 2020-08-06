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即市新聞

06/08/2020 16:17

【新冠肺炎】民政總署明起擴大檢測範圍至４６座樓涉約８﹒６萬人

　　《經濟通通訊社６日專訊》民政事務總署宣布，將夥拍慈善團體和社會服務機構，明日起擴
大２０１９冠狀病毒病社區檢測計劃的服務範圍，以盡早識別病患者，配合政府「早發現、早隔
離、早治療」的策略。
　　民政總署上月已經與東華三院合作推出「慈雲山檢測計劃」。由明日開始，新冠肺炎免費檢
測計劃範圍將陸續擴大，包括黃大仙區慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨；屯門區山景邨
、蝴蝶邨；和油尖旺區創德樓、中原樓，共涵蓋４６座樓宇，約８﹒６萬名居民。

＊計劃分階段進行＊

　　由於涵蓋的樓宇數目較多，計劃須有序地分階段進行，相關屋邨或大廈管理處會適時通知居
民有關檢測計劃的時間表。計劃會優先為已有確診個案的樓宇的居民作檢測。至於邨內其他樓宇
的居民，應等待自己居住的樓宇安排檢測時才領取檢測樣本瓶及登記表格。

＊至今１４宗個案獲確定為陽性＊

　　「慈雲山檢測計劃」已於８月４日完成派發檢測樣本瓶，並於８月５日完成收取樣本。計劃
涵蓋慈雲山慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨和牛池灣彩輝邨共２２座樓宇。在居民的積極參與
及合作下，署方共派出約３﹒４萬個檢測樣本瓶，並收回超過２﹒９萬個樣本作檢測，約８５％
居民準時交回樣本瓶，參與檢測的住戶人數佔有關樓宇住戶總人數近八成。
　　檢測承辦商已對大部分收回的樣本完成檢測，並已把檢測結果呈陽性的樣本送往衞生署公共
衞生檢測中心進行覆檢，至今共有１４個個案獲確定為陽性。（ｃｌ）

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