【企業盈警】慶鈴汽車（１１２２）料中期少賺５０－６０％

《經濟通通訊社６日專訊》慶鈴汽車（０１１２２）公布，集團預期截至今年６月３０日止
中期錄得之溢利淨額將按年跌５０－６０％。
溢利淨額下降主要由於新型冠狀病毒疫情大流行對市場氣氛及營商環境帶來一定的負面衝擊
，影響集團上半年的整車銷量表現。（ｃｗ）
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