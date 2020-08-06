【企業盈喜】家鄉互動（３７９８）料中期多賺逾８０％

《經濟通通訊社６日專訊》家鄉互動（０３７９８）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止中期未經審核溢利及全面收入總額按年上升超過８０％。

主要由於公司努力開發遊戲種類，並且增加推廣活動，提高玩家的黏性和在遊戲中進行購買

，結果集團於２０２０年上半年的日活躍用戶大幅增加。（ｃｗ）

