【企業盈喜】華訊（８３３）料中期扭虧為盈賺４０００萬

《經濟通通訊社６日專訊》華訊股份（００８３３）公布，集團預期截至２０２０年６月

３０日止中期將錄得淨溢利約４０００萬元，對比去年同期錄得淨虧損約１７００萬元。

扭虧為盈主要由於期內集團之電子產品業務銷售收益之增長；以及期內預期沒有金融資產減

值虧損及已終止經營業務溢利。（ｃｗ）

