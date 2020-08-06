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06/08/2020 17:17

【企業盈喜】華訊（８３３）料中期扭虧為盈賺４０００萬

　　《經濟通通訊社６日專訊》華訊股份（００８３３）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止中期將錄得淨溢利約４０００萬元，對比去年同期錄得淨虧損約１７００萬元。
　　扭虧為盈主要由於期內集團之電子產品業務銷售收益之增長；以及期內預期沒有金融資產減
值虧損及已終止經營業務溢利。（ｃｗ）

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