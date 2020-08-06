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06/08/2020 17:18

【企業盈警】閩港控股料中期盈轉虧蝕１６０至１９０萬元

　　《經濟通通訊社６日專訊》閩港控股（００１８１）公布，集團預期截至２０２０年６月
３０日止中期可能會錄得股東應佔虧損約為１６０萬－１９０萬元，對比去年同期錄得股東應佔
利潤１８５萬元。
　　轉盈為虧主要由於的新冠肺炎疫情導致集團內地的旅遊接待人次大幅下降，對集團的酒店營
運業務的財務業績造成負面影響。（ｃｗ）

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