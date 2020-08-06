【企業盈警】激成投資（１８４）料中期盈轉虧蝕最多１﹒５５億元

《經濟通通訊社６日專訊》激成投資（００１８４）公布，集團預期截至今年６月３０日止

中期錄得權益股東應佔虧損約１﹒４５－１﹒５５億元，對比去年同期錄得權益股東應佔溢利

７３２６萬元。另外，又預期綜合收入將按年跌約５３％。

公司盈轉虧，主要由於新型冠狀病毒於該期間嚴重擾亂集團的酒店營運，包括集團對

Ａ２Ｉ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｓ﹒Ａ﹒Ｒ﹒Ｌ﹒的投資的未變現重估虧損約６０００萬元。

（ｃｗ）

