【企業盈警】恒發光學（０１１３４）料中期盈轉蝕最多９００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》恆發光學（０１１３４）公布，預期截至６月３０日止中期虧損

介乎約８００萬至９００萬元，而去年同期純利約５８０萬元。

該集團指，財務業績大幅下降主因新型冠狀病毒大流行全球爆發導致眼鏡產品需求大幅下降

，從而引致期內銷量下降所致。

該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）

