《日入而息》長和盈利跌２９％，長實少賺５８％，港鐵轉蝕３億

《今天重點》﹡長和（００００１）中期少賺２９％至１３０億元，派息０﹒６１４元；長

和中期歐洲３集團ＥＢＩＴ按年減１９％；長和中期零售業務ＥＢＩＴ減少

５５％至２９﹒７億元；長和中期港口及相關服務ＥＢＩＴ按年減少１９％

；長和中期歐洲３集團ＥＢＩＴ按年減１９％；長和中期基建業務ＥＢＩＴ

按年跌９％至８９﹒９億元；李澤鉅稱樓市長遠傾向平穩發展，對長實回復

增長樂觀；續專注於回復收益增長，維持嚴格成本控制

﹡長實（０１１１３）中期少賺５８％，派中期息０﹒３４元；長實上半年物

業租務收益減１１﹒２％至３１﹒７億元；長實上半年物業銷售收益按年升

近兩成，但香港跌七成

﹡港鐵（０００６６）中期盈轉虧蝕３﹒３４億元，中期息０﹒２５元；港鐵

上半年物業發展利潤升５﹒７倍，香港客運業務蝕２５﹒７９億；港鐵上半

年物業發展利潤升５﹒７倍，香港客運業務蝕２５﹒７９億；疫情影響將持

續一段時間，擬未來推３個物業項目招標；上半年疫情對整體業務影響約

５０億元

﹡電訊盈科（００００８）中期盈轉虧蝕５﹒８４億，中期息９﹒１８仙；電

盈以１９﹒５億售Ｎｏｗ ＴＶ予香港電訊，ＯＴＴ業務或分拆上市

﹡本港新增９５宗確診，初步確診６０多宗

﹡政府延長僱員特別上班安排至８月１６日



《即日市況》﹡中美摩擦不斷騰訊回軟，港股跌１７１點收２４９３０，科指仍上升



《深滬股市》﹡券商護盤滬指收升０﹒３％五連升，科技股走低深市跌



《美元匯價》﹡失業率或升至５﹒７％，紐元０﹒６７上受阻；歐元最新報１﹒１８４５

╱４８，日圓最新報１０５﹒４５╱４８



《公司業績》﹡長和（００００１）中期少賺２９％至１３０億元，派息０﹒６１４元

﹡長實（０１１１３）中期少賺５８％，派中期息０﹒３４元；長實上半年物

業租務收益減１１﹒２％至３１﹒７億元

﹡港鐵（０００６６）中期盈轉虧蝕３﹒３４億元，中期息０﹒２５元

﹡ＲｅｐｕｂｌｉｃＨｅａｌｔｈ（０８３５７）中期盈轉虧５７﹒７萬坡元

，不派息

﹡節能元件（０８２３１）中期虧轉盈３９﹒１萬美元，不派息

﹡榮豐集團亞洲（０８５２６）半年純利大跌８０％，不派息

﹡勝利證券（０８５４０）中期純利升近２９％至１０１４萬元，息１﹒３仙

﹡連成科技（０８６３５）首季度虧轉盈２７２﹒９萬元，不派息

﹡第一太平（００１４２）聯營ＰＬＤＴ半年多賺１％至１２３億披索

﹡冰雪集團（０８４２９）中期盈轉虧蝕２８６﹒７萬元，不派息

﹡星展香港上半年純利按年跌２０％，淨息差收窄３６點子

﹡中芯國際（００９８１）次季多賺６﹒４４倍至１﹒３８億美元

﹡招商證券（０６０９９）７月份純利按年升１﹒５倍至１０﹒５２億元人幣

﹡電訊盈科（００００８）中期盈轉虧蝕５﹒８４億，中期息９﹒１８仙

﹡中國銀河（０６８８１）７月份淨利潤按年升７９﹒２％

﹡國聯證券（１４５６）７月份淨利潤按年升１﹒６８倍

﹡中信証券（６０３０）７月份純利按年升５﹒３８倍

﹡東方證券（０３９５８）７月份純利按年升２﹒９７倍至８﹒１９億元人幣



《公司資訊》﹡長和（００００１）中期歐洲３集團ＥＢＩＴ按年減１９％；長和中期零售

業務ＥＢＩＴ減少５５％至２９﹒７億元；長和中期港口及相關服務

ＥＢＩＴ按年減少１９％；長和中期歐洲３集團ＥＢＩＴ按年減１９％；長

和中期基建業務ＥＢＩＴ按年跌９％至８９﹒９億元；李澤鉅稱樓市長遠傾

向平穩發展，對長實回復增長樂觀；續專注於回復收益增長，維持嚴格成本

控制

﹡長實（０１１１３）上半年物業銷售收益按年升近兩成，但香港跌七成

﹡港鐵（０００６６）上半年物業發展利潤升５﹒７倍，香港客運業務蝕

２５﹒７９億；港鐵上半年物業發展利潤升５﹒７倍，香港客運業務蝕

２５﹒７９億；疫情影響將持續一段時間，擬未來推３個物業項目招標；上

半年疫情對整體業務影響約５０億元

﹡ＩＧＧ（００７９９）業績並非依賴短暫的「宅經濟」，下半年將推６款新

遊戲

﹡中信建投（０６０６６）完成發行４０億人幣短融券，票息２﹒６厘

﹡中銀香港（０２３８８）手機銀行推出全新保本結構性投資產品

﹡李氏大藥廠（００９５０）預防靜脈血栓塞藥物獲國家藥監局註冊批件

﹡基石藥業（０２６１６）擬向藥監局遞交新藥上市申請

﹡凱知樂０２１２２）旗下樂高認證網上專門店首日營業額衝破４００萬元

﹡綠城管理（０９９７９）７月份代建項目合同銷售額約６３億元人民幣

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽訂陝西煤電一體化項目電廠總承包合同

﹡開源控股（０１２１５）巴黎Ｍａｒｒｉｏｔｔ酒店延至９月重開

﹡陽光１００中國（０２６０８）７月份合同銷售額按年升逾１倍

﹡中州證券（０１３７５）７月份淨利潤按年跌１７％至２７６７萬元人民幣

﹡電訊盈科（００００８）免費電視業務ＥＢＩＴＤＡ虧損收窄至９５００萬

﹡正商實業（００１８５）投得河南新鄉市一地塊使用權，涉９８７２萬元人

民幣



《國企紅籌》﹡晨鳴紙業（０１８１２）更改每股末期息，總派額６﹒１億元人民幣不變



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）成功發行３億美元優先票據，票息７﹒２５厘



《中國要聞》﹡康泰生物與阿斯利康就新冠疫苗達成獨家授權合作

﹡涉竊合作方商業機密，萬向集團旗下電動車企遭索賠

﹡國務院安委會表示部署開展全國危化品安全專項檢查整治

﹡習近平指示「十四五」規劃編制：開門問策、集思廣益

﹡人行連續第四日停逆回購，淨回籠５００億；人行上海總部表示進一步便利

境外投資者進入境內債市

﹡山西掀金融反腐風暴，半個月６名官員及退休官員受查

﹡多家券商料五大中資險企上半年淨利潤增速承壓

﹡海航租船糾紛敗訴，原告沙鋼船務稱賄賂罪為公安逼供

﹡一萬億抗疫特別債到位，地方將從２０２５年開始償還

﹡財政部部長表示逾５０００億抗疫特別國債資金已落實到項目

﹡華為預計年底國內５Ｇ站點達８０萬個，用戶逾２億；華為未來五年投入

２５億人幣布局全光產業生態建設

﹡美國農業部表示民間出口商向中國出售１９﹒２萬噸大豆

﹡歐盟擴大對中國耐腐蝕鋼材產品徵收反傾銷稅

﹡拼多多經營主體再被列為被執行人，黃崢退出董事席位

﹡登載違法內容，優酷、愛奇藝各被罰款９萬元

﹡中國再敦促美方停止對媒體政治打壓，將維護正當權益

﹡乘聯會表示滬上新能源汽車上半年產量同比飆超１倍

﹡外交部表示堅決反對美國濫用國家力量打擊中國科技企業

﹡加拿大籍公民涉製造毒品，被廣州法院一審判處死刑

﹡博時基金及嘉實基金否認遭中證監暫停審核產品

﹡汪文斌稱瑞士金融企業能在中國金融市場開放中受益

﹡年內第二批進口遊戲版號出爐，騰訊、網易均有斬獲

﹡瑞銀財富預計今年國內太陽能新增裝機容量增長６６％

﹡谷歌移除２５００多個與中國相關ＹｏｕＴｕｂｅ頻道



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％破１２９００點關，創歷史新高

﹡台積電否認有意投資軟銀ＡＲＭ



《其他消息》﹡葉國謙倡看守議會可容納反對派聲音，但ＤＱ４無份

﹡中銀香港透過防疫金融支持措施批出逾五千宗申請

﹡恆生歡迎金管局紓緩企業資金周轉壓力措施

﹡邱騰華稱外國對港制裁料續來，惟未見撤資

﹡英國與日本表示支持香港自由

﹡差估署表示上半年１﹒１萬伙私宅落成，按年升一倍

﹡深股通額度全日流走７﹒１億元；滬股通額度全日用６﹒２億元，陸股通淨

流出２５﹒５億

﹡調查指逾半香港人相信財務諮詢有助實現更佳投資回報



《新冠肺炎》﹡本港新增９５宗確診，初步確診６０多宗

﹡民政總署明起擴大檢測範圍至４６座樓涉約８﹒６萬人

﹡中介批評入境處批簽証太慢，何栢良建議宿舍外傭檢測

﹡中檢被指未獲認可，政府稱可夥拍其他化驗所提供服務

﹡有線新聞台一名攝影師確診

﹡政府延長僱員特別上班安排至８月１６日

﹡渣打調查指近三分之一港人收入減少，三成需增加借貸

﹡北京抽查發現多款口罩存在質量問題

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