【長和績後】野村：長和業績大致符預期，降目標價至６４﹒７元

《經濟通通訊社７日專訊》野村發表研究報告指，長和（００００１）中期純利按年跌

２９％至１３０億元，中期息削減２９％，大致符合市場預期。該行認為，長和有謹慎的財務紀

律、其電訊業務重組，以及美元疲弱，都可能是公司下半年的推動力，維持其「買入」評級，目

標價由６８﹒６元下調５﹒６９％至６４﹒７元。

野村指，由於新冠肺炎疫情的影響，長和旗下的主要業務ＥＢＩＴ都表現疲弱，當中零售業

務按年跌５２％、電訊業務按年跌２９％、而能源業務則錄得虧損。截至今年６月底，集團淨負

債率改善至２５﹒１％，該行認為長和透過減低遞延開支、改善營運資金及降低財務支出，其謹

慎的財務政策將可提升自由現金流。

該行將公司２０２０－２１年每股盈利預測下調１２％及１４％，以反映基建、能源及零售

業務的盈利貢獻降低，但部分影響被上半年的７８億元非經常性項目所抵銷。（ｃｗ）



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