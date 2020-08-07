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即市新聞

07/08/2020 07:50

《油金掠影》油價好壞因素爭持五個月高受壓，金續破頂銀觸七年高

　　《經濟通通訊社７日專訊》油價在疫情的悲觀情緒及減產的樂觀情緒中拉鋸，周四（６日）
於五個月高位下方徘徊，小幅收跌。
　　布蘭特原油期貨下跌０﹒０８元（美元．下同），收報每桶４５﹒０９元。美國原油期貨下
跌０﹒２４元，報每桶４１﹒９５元。
　　伊拉克表示，將在８月額外減產約４０萬桶╱日，以彌補此前未能完成石油輸出國組織
（ＯＰＥＣ）減產協議所規定的減產配額，該消息提振油市。
　　另外，美元持續走弱也為油價帶來支持。美元指數在７月錄得１０年來最大月度百分比跌幅
，市場預計將持續下滑至明年。
　　不過，美國疫情仍未緩和，市場對美國成品油庫存增加持謹慎態度，正等待華府新一輪刺激
計劃出台以支撐經濟。

＊銀價曾觸及逾七年高位＊

　　新冠疫情仍在打擊美國經濟，市場預計將出台更多貨幣政策，金價周四延續升勢，再創歷史
新高。今年迄今金價已急升逾３５％。
　　現貨金上升０﹒８％，報每盎司２０５５﹒８７元，盤中觸及每盎司２０６９﹒２１元的歷
史高位。美國黃金期貨上漲１％，報每盎司２０６９﹒４０元。
　　美國上周初請失業金人數下降，但７月中旬領取失業救濟的人數高達３１３０萬人。
　　有分析師指，經濟復甦信號喜憂參半，但數據顯示的僅是整體，而無法看見中小企受的影響
，真正的經濟復甦仍有很長的路。
　　市場正在等待進一步的政策響應，以刺激經濟復甦。
　　其他貴金屬，銀價攀升４﹒６％，至每盎司２８﹒２６元，曾觸及逾七年高位２８﹒４２元
。鉑金升１﹒５％，報每盎司９８１﹒５３元。鈀金上揚１﹒６％，至每盎司２２１６﹒０６元
。（ｆｚ）

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