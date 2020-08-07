《油金掠影》油價好壞因素爭持五個月高受壓，金續破頂銀觸七年高

《經濟通通訊社７日專訊》油價在疫情的悲觀情緒及減產的樂觀情緒中拉鋸，周四（６日）

於五個月高位下方徘徊，小幅收跌。

布蘭特原油期貨下跌０﹒０８元（美元．下同），收報每桶４５﹒０９元。美國原油期貨下

跌０﹒２４元，報每桶４１﹒９５元。

伊拉克表示，將在８月額外減產約４０萬桶╱日，以彌補此前未能完成石油輸出國組織

（ＯＰＥＣ）減產協議所規定的減產配額，該消息提振油市。

另外，美元持續走弱也為油價帶來支持。美元指數在７月錄得１０年來最大月度百分比跌幅

，市場預計將持續下滑至明年。

不過，美國疫情仍未緩和，市場對美國成品油庫存增加持謹慎態度，正等待華府新一輪刺激

計劃出台以支撐經濟。



＊銀價曾觸及逾七年高位＊



新冠疫情仍在打擊美國經濟，市場預計將出台更多貨幣政策，金價周四延續升勢，再創歷史

新高。今年迄今金價已急升逾３５％。

現貨金上升０﹒８％，報每盎司２０５５﹒８７元，盤中觸及每盎司２０６９﹒２１元的歷

史高位。美國黃金期貨上漲１％，報每盎司２０６９﹒４０元。

美國上周初請失業金人數下降，但７月中旬領取失業救濟的人數高達３１３０萬人。

有分析師指，經濟復甦信號喜憂參半，但數據顯示的僅是整體，而無法看見中小企受的影響

，真正的經濟復甦仍有很長的路。

市場正在等待進一步的政策響應，以刺激經濟復甦。

其他貴金屬，銀價攀升４﹒６％，至每盎司２８﹒２６元，曾觸及逾七年高位２８﹒４２元

。鉑金升１﹒５％，報每盎司９８１﹒５３元。鈀金上揚１﹒６％，至每盎司２２１６﹒０６元

。（ｆｚ）

