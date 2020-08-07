【放榜懶人包】藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至７╱８ １２：００）
上市公司 盈利╱（虧損） 升╱跌 派息
（億元） （％） （元）
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匯豐控股（００００５） ＠４３﹒１８ －６５﹒００ －
大行觀點：大摩：業績遜預期，籲減持╱高盛：料今年淨利息收入有３０億美元影響，明年影
響再加劇╱摩通：第三季淨息差續受壓╱目標價：３５－５５港元
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恆生銀行（０００１１） ９１﹒４３ －３３﹒００ ０﹒８０
大行觀點：美銀：下半年淨息差持續受壓╱摩通：撥備前盈利動力仍不確定，短期內資產質素
風險仍高╱高盛：風險因素在於財富管理業務表現弱，以及香港增長減慢╱
目標價：１０９－１６０港元
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長實集團（０１１１３） ６３﹒６０ －５８﹒００ ０﹒３４
大行觀點：花旗：疫情打擊酒店及寫字樓出租等，料今年股息跌３０％╱大和：物業銷售盈利
可抵禦疫情影響，維持派穩能力仍強╱目標價：３４﹒３－７７﹒２４港元
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長和 （００００１） １３０﹒００ －２９﹒００ ０﹒６１４
大行觀點：野村料電訊業務重組及美元走弱或成集團下半年推動力╱
目標價：６４﹒７－７４港元
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長江基建（０１０３８） ２８﹒６０ －５２﹒００ ０﹒６８
大行觀點：高盛：未來盈利料受新規管期影響╱大摩：料下半年盈利較上半年佳╱
野村：派息前景穩定╱目標價：４８﹒５－５２﹒３港元
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電能實業（００００６） ２２﹒６２ －４０﹒３０ ０﹒７７
大行觀點：花旗：中期業績遜預期，料業務回報減少╱野村：缺乏增長催化劑╱
目標價：４９－５８港元
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中電控股（００００２） ６０﹒００ 虧轉盈 ０﹒６３
大行觀點：花旗：中期業績勝預期，次季股息沒有削減╱野村：有信心維持穩定派息，並料明
年派息回復增長╱目標價：８０﹒５－９２港元
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港鐵（０００６６） （３﹒３４） 盈轉虧 ０﹒２５
大行觀點：野村：業績符合預期，料業務復甦延遲至今年第四季╱大和：物業收益提供強大緩
衝，維持派息有助減少投資者憂慮╱目標價：３７－４９﹒２港元
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恆隆地產（００１０１） （２５﹒３７） 盈轉虧 ０﹒１７
大行觀點：花旗：料受惠奢侈品零售回流內地╱大和：物業銷售利潤回復後料增派息能力╱
瑞銀：看好內地商場發展╱目標價：１９﹒５－２６﹒４港元
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九龍倉置業（０１９９７） （４４﹒５４） 盈轉虧 ０﹒７８
大行觀點：高盛：前景存不確定性，短期租金收入料受壓╱大和：業績具韌性，料吸引長期投
資者╱摩通：下半年派息或削１９％╱目標價：２８－５０﹒２港元
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＠美元計算
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