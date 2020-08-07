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07/08/2020 12:10

【放榜懶人包】藍籌股業績╱大行觀點╱目標價，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱大行觀點╱目標價（截至７╱８　１２：００）

　　上市公司　　　　　　　　　盈利╱（虧損）　　升╱跌　　　　　派息
　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　　（元）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　匯豐控股（００００５）　　　＠４３﹒１８　－６５﹒００　　　　　－

　大行觀點：大摩：業績遜預期，籲減持╱高盛：料今年淨利息收入有３０億美元影響，明年影
　　　　　　響再加劇╱摩通：第三季淨息差續受壓╱目標價：３５－５５港元

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　恆生銀行（０００１１）　　　　９１﹒４３　－３３﹒００　　　　０﹒８０

　大行觀點：美銀：下半年淨息差持續受壓╱摩通：撥備前盈利動力仍不確定，短期內資產質素
　　　　　　風險仍高╱高盛：風險因素在於財富管理業務表現弱，以及香港增長減慢╱
　　　　　　目標價：１０９－１６０港元

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　長實集團（０１１１３）　　　　６３﹒６０　－５８﹒００　　　　０﹒３４　
　
　大行觀點：花旗：疫情打擊酒店及寫字樓出租等，料今年股息跌３０％╱大和：物業銷售盈利
　　　　　　可抵禦疫情影響，維持派穩能力仍強╱目標價：３４﹒３－７７﹒２４港元　

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　長和　　（００００１）　　　１３０﹒００　－２９﹒００　　　　０﹒６１４
　
　大行觀點：野村料電訊業務重組及美元走弱或成集團下半年推動力╱
　　　　　　目標價：６４﹒７－７４港元　

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　長江基建（０１０３８）　　　　２８﹒６０　－５２﹒００　　　　０﹒６８

　大行觀點：高盛：未來盈利料受新規管期影響╱大摩：料下半年盈利較上半年佳╱
　　　　　　野村：派息前景穩定╱目標價：４８﹒５－５２﹒３港元

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　電能實業（００００６）　　　　２２﹒６２　－４０﹒３０　　　　０﹒７７

　大行觀點：花旗：中期業績遜預期，料業務回報減少╱野村：缺乏增長催化劑╱
　　　　　　目標價：４９－５８港元

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　中電控股（００００２）　　　　６０﹒００　　　虧轉盈　　　　　０﹒６３

　大行觀點：花旗：中期業績勝預期，次季股息沒有削減╱野村：有信心維持穩定派息，並料明
　　　　　　年派息回復增長╱目標價：８０﹒５－９２港元

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　港鐵（０００６６）　　　　　　（３﹒３４）　　盈轉虧　　　　　０﹒２５　
　
　大行觀點：野村：業績符合預期，料業務復甦延遲至今年第四季╱大和：物業收益提供強大緩
　　　　　　衝，維持派息有助減少投資者憂慮╱目標價：３７－４９﹒２港元

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　恆隆地產（００１０１）　　　（２５﹒３７）　　盈轉虧　　　　　０﹒１７　
　
　大行觀點：花旗：料受惠奢侈品零售回流內地╱大和：物業銷售利潤回復後料增派息能力╱
　　　　　　瑞銀：看好內地商場發展╱目標價：１９﹒５－２６﹒４港元　

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　九龍倉置業（０１９９７）　　（４４﹒５４）　　盈轉虧　　　　　０﹒７８

　大行觀點：高盛：前景存不確定性，短期租金收入料受壓╱大和：業績具韌性，料吸引長期投
　　　　　　資者╱摩通：下半年派息或削１９％╱目標價：２８－５０﹒２港元

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　＠美元計算

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