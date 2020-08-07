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即市新聞

07/08/2020 07:50

《華爾街內望》憧憬新紓緩方案，道指升１８５點，納指破一萬一關

　　《經濟通通訊社７日專訊》市場繼續憧憬新紓緩方案，美股周四（６日）擺脫早段的跌勢收
高，納指更突破一萬一關口。
　　道指漲１８５點或０﹒６８％，報２７３８６點。標指漲２１點或０﹒６４％，報３３４９
點。納指續破頂漲１０９點或１％，報１１１０８點。
　　市場正憧憬新紓緩方案，以進一步應對疫情影響，但參議院多數黨領袖麥康奈爾周四表示，
共和黨和民主黨在新紓緩方案的內容仍存在很大分歧，參議院共和黨人亦已被告知，必須在周五
前達成協議，否則不會有協議。
　　最新經濟數據好壞參半，美國勞工部周四公布數據顯示，初次申請失業金人數出現近三周以
來首次下降，但另一份報告顯示，上月份裁員人數激增５４％，而明日將公布非農就業數據，市
場預期非農就業職位將增加１５８萬個，失業率將降至１０﹒５％。
　　個股方面，科技股大漲，蘋果勁升３﹒４９％，Ｆａｃｅｂｏｏｋ上揚６﹒４９％。硬碟生
產商西部數據暴跌１６﹒１２％，其第四季營收遜預期，並預計本季業績疲軟。傳媒公司
ＶｉａｃｏｍＣＢＳ漲３﹒３５％，其季度營收因流動媒體需求旺盛超預期。
　　醫療設備商Ｂｅｃｔｏｎ　Ｄｉｃｋｉｎｓｏｎ大跌８﹒４％，其季度營收遜預期。製藥商
百時美施貴寶漲２﹒７５％，公司上調年度獲利預期。
　　指標十年期國債收益率跌０﹒３個基點至０﹒５４％。（ａｌ）

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