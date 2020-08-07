《運籌帷幄－梁業豪》短期調整已到尾聲？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏好和偏淡。近日港股表現跟不上美股，情況是非常明顯的。由於ＷＢＩ－ＳＴ
和ＷＢＩ－ＭＴ於０水平逗留，本欄的中線投資組合依然維持３７﹒５％的實際持貨量（具足夠
應市經驗者則為５０％）。組合內所持股票數目方面，則為６隻。各會員都知道，筆者近期建議
持有的證券中，包括現仍持有的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）、美團點評（０３６９０）、
藥明生物（０２２６９）、海爾電器（０１１６９）、港交所（００３８８）與中國宏橋
（０１３７８），多已累積不俗的升幅。
不過，鑑於金價已呈短期超買，建議候高沽出ＳＰＤＲ金ＥＴＦ套利，暫時轉持盈富基金
（０２８００），日後才伺機補回。筆者認為，若港股大市須回試更低支持，淡友應於本周末前
發動攻勢，以免夜長夢多。事實上，中期局勢近期一直維持向好或偏好，已經運了一段時間的短
期調整浪應已到了尾聲，但暫時未可肯定。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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