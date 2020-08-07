《窩輪匯智－劉嘉輝》業績期遇上投資淡風，如何提高防守性？

《窩輪匯智》下周股王騰訊（００７００）展開業績期序幕，本周五（７日）突然迎來市場

淡風吹襲。投資者擔心美國採取一系列利淡科技股措施，騰訊首當其衝，股價周五大幅波動，一

度短暫失守５００元關口，其後跌勢稍為回順，其於約５２０－５３０元附近上落。

細心分析即市表現，當日股價開市一度逼近５６０元關口後急速回落，兩小時多便低見

４９９﹒４元位置，短短一個上午，波幅已有約６０元即超過正股的一成，但股價於一個多小時

後便反彈及重上５３０元關口，即是說，騰訊股價不需４小時便來回近９０元。

筆者一直在此欄強調，輪證除了要考慮正股股價升或跌外，亦要留意波幅的變化，才能發揮

「組合拳」的作用，配合投資者不同的倉位調配。以周五ＡＴＭＸ股大幅波動的走勢為例，在股

價波動的同時，短線引伸波幅上升，對認購認沽證也帶來利好作用，因為波幅上升代表認購認沽

證能否於到期時變為價內的機會增加，舉例說如投資者於騰訊上午開始急跌時買入認沽證，便有

機會出現「正股跌、引伸波幅升」，對認沽證價格利好的「雙重」作用。投資者若持有相關正股

或是好倉，認沽證同時亦能發揮「保險」的作用，幫補因正股或好倉價格下跌所承受的損失。

正股股價回落，不少投資者想必會考慮趁股價回軟開好倉博取反彈，此時亦可考慮以認購證

入場，善用槓桿以較少本金入場，看對正股股價及波幅便有機會獲利，相反萬一看錯方向，最大

損失只是投入的少部分本金，不需要像買入正股一般，成為手持「蟹貨」一族。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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