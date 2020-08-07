【新股掛牌】泰格醫藥首掛開報１１９元，高招股價１９％

《經濟通通訊社７日專訊》泰格醫藥（０３３４７）今日首掛，開報１１９元，高招股價１

００元１９％，每手１００股，不計手續費賺１９００元。

泰格醫藥在港接獲約 ５８８﹒８６萬份申請認購約２４﹒４億股股份，超購４１３﹒３９

倍。定價每股１００元，一手１００股中籤率５％，認購６０手穩獲一手。

恆指開跌２１點報２４９０９點。（ｎｓ）

