《青工俠說－廖錦興》疫情反覆，港企何去何從？

《青工俠說》人生如戲，戲如人生，因限聚令困在家看串流平台的荷里活電影，一齣２０１

１年上映的電影《世紀戰疫》（Ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）故事背景是與沙士（ＳＡＲＳ）類同的傳

染病出現，然後重創人類文明。現實中新冠疫情橫掃全球，１８００多萬人染病，７０萬多人因

病死亡，各國封城抗疫，嚴重打擊經濟，無數家庭面對染病恐懼和失業窮困，跟電影劇情沒兩樣

。香港自去年受中美貿易磨擦影響及社會事件的雙重打擊，在新的一年又面對新冠狀病毒肆虐，

疫情首當其衝的自然是在內地設廠投資的香港企業，第一季的生產力可以說是交白卷，可幸內地

的疫情經過嚴謹控制後得以穩定，３月份開始陸續復工。



港企在復工後仍然面對不少問題，首先是１４天隔離措施，內地各省市都實行嚴厲的隔離政

策，所有入境人士必須持有香港特區政府認可的醫療機構發出的７２小時內有效的核酸檢測陰性

結果證明，而入境後仍須接受１４天指定地點強制檢疫。以往每天頻繁地來往粵港兩地的香港高

管及工程人員因此出行受限，而省市之間亦為了被免傳染而未能人流互通，令廠房出現人手荒，

礙於回流勞工不足，不少廠商目前僅有限度復工，導致生產力下跌，從而影響整個供應鏈，勞工

不足亦導致平均工資上漲同比增長近６％。在防疫物資不足及當地政府人員要對外地傳入疫症問

責下台的壓力下，對企業的防疫措施、管理和人員流動進行嚴厲約束，例如所有工人除車間和宿

舍外，寸步不能離開工廠。據香港工業總會在春節後對廣東省港資企業復工情況調查報告顯示，

在３月中復工率雖達至９５％，但是平均生產水平只有約８０％，其中深圳和惠州的工廠復工率

更低至５０－８０％，這情況比較其他仍受疫情影響而有限度重啟生產的國家及地區算是不錯，

但對於仍依靠第二產業的省市來說就事關重大。估計疫後港企必加快自動化生產投資，甚至審視

在東盟設廠生產的可行性。



自復產後港企在內地工廠因欠缺管理人員和主要工程人員及產品設計師未能到廠督導，以致

出現不同程度上的延誤和出錯。經過業界不斷的反映，政府工業貿易署在５月初公布豁免在內地

從事生產的香港企業接受強制檢疫的申請機制，每間港商企業獲准最多兩名人員到內地廠房支援

業務運作，並回港後不用１４天隔離。政策對企業管理有所改善，但自本月起香港的第三波疫情

持續在社區爆發，內地自然收緊香港市民的入境限制，原本將推行的粵港兩地互通的健康碼便即

時叫停。中港兩地無論民生或業務都是千絲萬縷，要回復昔日的頻繁往來，希望不須等待到明年

春節吧。《香港青年工業家協會會長 廖錦興》

