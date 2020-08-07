《凱文隨筆－凱文》中美貿易談判又重聚

《凱文隨筆－凱文》《華爾街日報》報導，中國國務院副總理劉鶴，與美國貿易代表萊特希

澤在內的高層級官員，將在本月１５日會議，檢討中美雙方年初簽訂的首階段貿易協議的實踐進

程。



如果報導屬實的話，那特朗普之前所言，兩國關係因新冠肺炎疫情受到嚴重破壞，已沒有甚

麼第二階段貿易談判，就是騙人。當然，雙方願意談，不代表就會有好的結果，彼此必定會想方

設法爭取自身利益，但願意談，絕對代表雙方是無法去掉對方，還是那句老話，沒有中國，美國

老百姓起居飲食必定出問題；反而，沒有美國，中國只是失去了一個最大的客戶而已；全世界除

了美國，還有過百個國家跟中國有貿易往來；「一帶一路」的概念既為中國產品找新客路，也幫

助一些目前仍相對處於貧困的客戶建設及壯大他們的國家；再說，中國自身市場規模也不小，中

國老百姓的日子仍然可以過。



中國確實已今非昔比了，崛起不再是夢想，而是已在實現的事實。如果沒有以美國為首的西

方陣營聯手遏制，未來的道路應該是暢行無阻；即便這些壞心腸的人在道上不斷放暗箭，仍是無

法阻檔歷史巨輪的前進。



新冠病毒在半年多的日子裏，奪去全球逾７１萬人的性命；這個殘酷數據寓意深遠矣！美國

快要１６萬人了，英國是四萬六，中國是四千六。撇去中國人口規模，以及中國是最初面對疫情

的國家，當時可謂沒有任何經驗可以借鑑的因素，中國的表現最亮麗，那是政府對人民的擔當，

全國人民互助的情懷，造就了戰勝瘟疫的良方。英美兩國政府能做的，彷彿就是簽發支票予人民

作失業救濟，如果不幸感染病毒，就貴客自理了；這樣管治國家，我們每個人都有資格進白宮或

唐寧街十號了。



特朗普團隊最近動作頻密，找來據悉是導致他６月２０日那場競選集會「由百萬人登記索票

，演變成六千人現身會場」的罪魁禍首ＴｉｋＴｏｋ就是直擊要害。這家音樂、視頻分享平台公

司沒像「華為科技」那樣，贏得幾乎全中國人民的聲援，一方面是其技術含量低到不行，另方面

其母公司「字節跳動」在事件後所發表聲明，劈頭第一句話就凸顯自己是一家「全球化」的公司

，似急不及待地要跟中國劃清界線，但沒想想去年１４００億元的收入主要都是來自中國，故有

點「豬八戒照鏡子」的味道。事件給了中國在美企業重要的教訓，別相信美國的所謂「自由市場

」，即便你能力遠遜於華為，美國政府想整你就整，那個團隊對法律的漠視，比諸任何所謂「極

權國家」還要厲害。



說到底，人或是公司，還是要有國家觀念，一旦走出國門，國家便成為保護傘；約翰連儂那

首膾炙人口的Ｉｍａｇｉｎｅ歌曲，繪劃出一個無宗教、無民族界限、無戰火的世界，其實就跟

馬丁路德金的「我有一個夢想」一樣，都不是現實。前一陣子，美國的黑人抗議活動不是拉倒很

多美國先賢的銅像，原因就是美國第一任總統華盛頓，與那個起草「人人生而平等」獨立宣言的

第三任總統傑佛遜，都是擁有成千上萬畝土地的農場主，家裏都蓄養了過百名非洲黑奴，他們都

擅長口說一套，做又是另一套。



今早最新消息，美國又再向加拿大開徵鋁材關稅。在特朗普的主政下，盟友這詞兒又要重新

定義了。美國吩咐你加拿大扣押孟晚舟，吩咐你在聯合國大會提伊朗侵犯人權議案，你按照指示

執行就行；當涉及自己連任利益時，特朗普就會祭出美國國家利益的大旗，這就是他的「交易的

藝術」。





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