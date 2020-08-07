【英國脫歐】英國財相辛偉誠：下月仍有可能與歐盟達成貿易協議

《經濟通通訊社７日專訊》英國財相辛偉誠接受英國廣播公司訪問時表示，英國與歐盟仍然

有可能於下月達成貿易協議。

他又指英倫銀行最新經濟預測有所改善，但經濟依然面臨不確定性，未來幾個月將非常艱困

，無法保住每個企業及就業職位，不過對企業能償還政府在疫情期間發放的緊急貸款感樂觀。（

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