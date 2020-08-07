【英國脫歐】英國貿易大臣：英日談判取得進展，年底前望達協議

《經濟通通訊社７日專訊》英國貿易大臣卓慧思周四（６日）表示，英國和日本的全面自由

貿易協定取得進展，並致力在今年底前達成協議。

日本外務大臣茂木敏充本周在倫敦與英國高級別部長會面，並試圖在英國脫歐前達成一項協

議。

據英國數據，上年英日雙邊貿易額達３１６億英鎊，而英國正尋求以上年歐盟與日本的協議

作為範本作修改。（ａｌ）

