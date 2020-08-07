【全球放水】華府與民主黨會議結束，仍未就新紓困方案達成共識

《經濟通通訊社７日專訊》華府官員及議院議長佩洛西、參議院少數黨領袖舒默當地周四（
６日）晚上結束三小時會議，但仍然未能就新一輪抗疫紓困方案達成共識，並在最大分歧問題上
仍未取得突破，談判瀕臨崩潰邊緣。
財長努欽會後表示，在很多問題接近達成妥協，但在部份重大問題上仍距達成共識非常遙遠
，如總體規模、對各州政府的援助。（ａｌ）
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