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07/08/2020 13:57

【金價破頂】全球上月黃金ＥＴＦ總持倉創新高至達３７８５噸

　　《經濟通通訊社７日專訊》世界黃金協會（ＷＧＣ）今日公布，上月全球黃金ＥＴＦ總持倉
量與金價同創新高，前者增長１６６噸至達３７８５噸，已連續八個月淨流入，總資產管理規模
升４％至２３９０億美元。
　　而今年首七個月全球黃金ＥＴＦ總流入達８９９噸，已高於２００９年創下６４６噸的年度
淨流入紀錄。（ａｌ）

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