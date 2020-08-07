【金價破頂】全球上月黃金ＥＴＦ總持倉創新高至達３７８５噸

《經濟通通訊社７日專訊》世界黃金協會（ＷＧＣ）今日公布，上月全球黃金ＥＴＦ總持倉

量與金價同創新高，前者增長１６６噸至達３７８５噸，已連續八個月淨流入，總資產管理規模

升４％至２３９０億美元。

而今年首七個月全球黃金ＥＴＦ總流入達８９９噸，已高於２００９年創下６４６噸的年度

淨流入紀錄。（ａｌ）

