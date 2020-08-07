【金價破頂】全球上月黃金ＥＴＦ總持倉創新高至達３７８５噸

《經濟通通訊社７日專訊》世界黃金協會（ＷＧＣ）今日公布，上月全球黃金ＥＴＦ總持倉
量與金價同創新高，前者增長１６６噸至達３７８５噸，已連續八個月淨流入，總資產管理規模
升４％至２３９０億美元。
而今年首七個月全球黃金ＥＴＦ總流入達８９９噸，已高於２００９年創下６４６噸的年度
淨流入紀錄。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話07/08/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／焦點／投資評級，一表盡掌握
|財經熱話07/08/2020
【動作多多】派特別股息兼有業務重組消息 電盈半日逆市飆近9%
|FOCUS07/08/2020
【FOCUS】中國自美進口逆勢升 惟仍需防侵侵突變臉
|開市Good Morning07/08/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯不宜急於撈貨
|中國故事07/08/2020
【上海特寫】印力集團：疫情中自救 疫情後轉型
|財經熱話07/08/2020
【大國博弈】特朗普簽行政命令禁美企與騰訊交易 騰訊跌幅急擴大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰