港股低開２１點報２４９０９點，國指漲２點

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股造好，納指企穩１１０００點收市，惟亞洲股市今早普

遍下挫，日經跌逾百點，台北指數１２點，港股方面擇低開２１點，長和系股份繼續有沽壓，長

實（０１１１３）低開３﹒７％為開市表現最差藍籌，長和（００００１）亦低開近１﹒４％；

另外，重磅股匯控（００００５）低開逾１％，拖累大市氣氛。恆生指數開報２４９０９點，跌

２１點或跌０﹒０９％，主板成交２８﹒７６億元。國企指數報１０２０５點，升２點或升０﹒

０３％。

重磅股方面，匯控跌１﹒０４％，報３３﹒１５元；港交所（００３８８）升０﹒２６％，

報３８６元；騰訊（００７００）升０﹒６３％，報５５９元；中移動（００９４１）跌０﹒２

８％，報５３﹒９元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５６％，報７２元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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長實集團（０１１１３） ４２﹒９０元 跌３﹒７０％

萬洲國際（００２８８） ７﹒０１元 跌１﹒６８％

長和 （００００１） ５０﹒２０元 跌１﹒３８％

石藥集團（０１０９３） １５﹒９８元 跌１﹒１１％

匯豐控股（００００５） ３３﹒１５元 跌１﹒０４％



太古Ａ （０００１９） ３８﹒６５元 跌１﹒０２％

吉利汽車（００１７５） １６﹒９８元 跌０﹒８２％

中國人壽（０２６２８） １８﹒３６元 跌０﹒７６％

交通銀行（０３３２８） ４﹒２５元 跌０﹒７０％

電能實業（００００６） ４２﹒５０元 跌０﹒７０％

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（ｕｌ）

