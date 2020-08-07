《盤後部署》騰訊下周放榜，料港股２４２００至２５８００點上落

《經濟通通訊社７日專訊》美股三大指數隔晚繼續造好，惟美國總統特朗普周四簽署行政命

令，禁止美企約後與抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動及騰訊（００７００）進行交易。

港股今早低開２１點報２４９０９點，惟已是全日最高位。未幾騰訊沽壓大增，最多曾挫逾一成

低見４９９﹒４元；加上長和（００００１）及長實（０１１１３）中期純利錄明顯跌幅並削派

息，拖累恆指早市跌幅曾擴大至７６３點低見２４１６７點。午間報道引述美國官員稱，命令僅

阻止與微信的所有者或其附屬進行任何與微信相關的交易，其後騰訊顯著收窄跌幅，恆指最終收

跌３９８點或１﹒６％報２４５３１點，穿１０天（２４７５３點）、５０天線（２４８１２點

），而１００天線（２４２５９）則失而復得；主板成交１７７８﹒２８億元，大增

３０﹒８７％。國指報１００６３點，跌１３８點或１﹒３６％。騰訊收挫半成，報５２７﹒５

元。

Ａ股兩市同樣下滑，上證綜指報３３５４點，跌３２點或０﹒９６％；深證成指報

１３６４８，跌２１４點或跌１﹒５５％，總成交１２６２１﹒９１億人幣，少２﹒２７％。



＊上月黃金ＥＴＦ持倉量創新高，憂美對華態度影響貿談＊



世界黃金協會表示，地緣政治和經濟不確定性高企，支撐黃金的投資需求；而全球真實利率

在歷史低位水平徘徊，持有黃金的機會成本大幅降低。７月全球黃金ＥＴＦ總持倉量創歷史新高

，增長１６６噸至３７８５噸，為連續第８個月淨流入，資產管理規模上升４％。在金價與持倉

雙雙上漲下，全球黃金ＥＴＦ的總資產管理規模升至２３９０億美元。

今年頭７個月，全球黃金ＥＴＦ總流入達８９９噸，已高於２００９年創下的６４６噸的年

度淨流入紀錄。而在金價突破每盎斯２０００美元的８月初，全球黃金ＥＴＦ的規模增長趨勢仍

在持續。

隨美國總統大選臨近，中美關係愈發緊張，路透報道，美國財政部及證券交易委員會官員建

議總統特朗普，計劃在２０２２年１月前將在美國上市但不符合審計要求的中國企業全部除牌。

有美國國務院官員表示，華府可能廢除與中國在２０１３年簽訂、有關審計事務的協議，有關協

議容許ＰＣＡＯＢ取得審計文件，但中方從未向對方提供相關文件。就應用程式問題，特朗普簽

署行政命令，將在４５天後禁止與ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動及微信母公司騰訊進行任何交易

，其後報道引述一位美國官員稱，命令僅阻止與微信的所有者或其附屬進行任何與微信相關的交

易，但不會阻止騰訊進行其他交易。

就上述事件，較為樂觀的看法是，只會影響少部份在美國上市的公司，如阿里巴巴

（０９９８８）、網易（０９９９９）及京東（０９６１８）；當然還有被禁止交易的騰訊。悲

觀一點看，或會害怕美國進一步對出口和貨幣動刀，繼而影響貿易和銀行板塊。

不過，最令人憂心的是，據報美國貿易代表賴海哲和中國國務院副總理劉鶴，將在８月１５

日或前後，就兩國第一階段貿易協議作評估，觀乎近期特朗普政府對中資企業的態度，料會議前

轉軚的機會較低，會議結果或較負面，繼而拖累港股及環球市況。



＊下周多隻新經濟股放榜，留意科指或有炒作＊



今日港股成交額急漲，絕大部分來自騰訊，單隻已錄３２６億成交額，佔大市成交１８％。

其次為阿里巴巴及績後捱沽的中芯（００９８１），分別貢獻逾８０億成交。值得留意的是，在

報道引述美國官員澄清後，恆指跌幅一度收窄至３６５點，意即收復逾半失地；低位具承接力，

反映投資者對後市的看法未有過分悲觀。

舊經濟股匯控（００００５）、恆生（０００１１）、長和系等均於本周公布遜預期的業績

，反映本地經濟不景。而下周則輪到新經濟股放榜，包括騰訊、閱文（００７７２）等，投資者

除留意恆指外，亦可留意科技指數會否有一輪炒作。特別是騰訊，集團首季業務受惠疫情或表現

不俗，最近有調查指騰訊旗下遊戲包辦次季首兩位全球最高收入手遊，可憧憬其中期業績報捷，

相信可推動大市不少。

短線而言，估計恆指繼續在１００天至２５０天線區間上落。（ｎｓ）

