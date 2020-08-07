【大國博弈】華府擬兩年後全面要求不符美國審計要求中資企業除牌

《經濟通通訊社７日專訊》據路透社報道指，美國財政部及證券交易委員會建議總統特朗普

在２０２２年１月前，全面要求不符合美國審計要求的中資企業除牌。

特朗普早前委任財長努欽、證交會主席克萊頓等官員組成工作小組，評估於美國上市但不符

合美國審計要求的中資企業並撰寫報告。

財政部最新表示，小組將在上述報告建議特朗普要求在美上市的中資企業必須在２０２２年

１月前符合美國審計要求，即容許監管機構公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）取得審計報

告。（ａｌ）

