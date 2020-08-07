【貿易再戰】特朗普恢復向加拿大鋁材徵稅，加方表明將報復

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周四（６日）宣布恢復對加拿大鋁材加徵１０％
關稅，並強調措施有必要性，保護美國鋁業不受進口產品打擊，而加拿大政府已表明將對美國商
品實施報復性關稅。
他又指美方月前同意撤回關稅是因為加方願意抑制鋁材出口，但加方及後沒有採取實質措施
，導致美國廠家受嚴重打擊。美國貿易代表辦公室補充，今次關稅僅針對原鋁材，不涉及下游鋁
材半製成品。（ａｌ）
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