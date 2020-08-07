《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周四（６日）表示，如果國會今日仍未就新紓困
方案達成共識，將簽署行政命令延長額外失業救濟金限期、實施稅務假期、禁止業主驅逐租客、
暫停要求畢業生償還學生貸款等措施。
眾議院議長佩洛西、參議院民主黨少數黨領袖舒默、財長努欽、白宮幕僚長梅多斯周四繼續
開會商討新紓困方案內容。不過麥康奈爾及佩洛西皆表示，雙方仍存在分歧，需要更多時間協商
。佩洛西又批評共和黨不願妥協，不過麥康奈爾則指共和黨已作出很多讓步。（ａｌ）
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07/08/2020 08:22
【全球放水】特朗普最遲今日簽署行政命令，延長額外失業救濟
《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周四（６日）表示，如果國會今日仍未就新紓困
方案達成共識，將簽署行政命令延長額外失業救濟金限期、實施稅務假期、禁止業主驅逐租客、
暫停要求畢業生償還學生貸款等措施。
眾議院議長佩洛西、參議院民主黨少數黨領袖舒默、財長努欽、白宮幕僚長梅多斯周四繼續
開會商討新紓困方案內容。不過麥康奈爾及佩洛西皆表示，雙方仍存在分歧，需要更多時間協商
。佩洛西又批評共和黨不願妥協，不過麥康奈爾則指共和黨已作出很多讓步。（ａｌ）
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