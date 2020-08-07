【大熊來了】世界銀行：各國或出現如２００８年金融危機的蕭條

《經濟通通訊社７日專訊》據世界銀行首席經濟學家萊因哈特即將在外交事務雜誌發表的文

章指，疫情導致經濟下行情況嚴重，更可能出現如２００８年全球金融危機般的蕭條，並且不局

限於部分國家，而經濟反彈不應被視為復原，因為一般蕭條平均需要八年才能復原，故各國應繼

續實施財政與貨幣措施刺激經濟。（ａｌ）

