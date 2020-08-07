  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2020 08:50

【大熊來了】世界銀行：各國或出現如２００８年金融危機的蕭條

　　《經濟通通訊社７日專訊》據世界銀行首席經濟學家萊因哈特即將在外交事務雜誌發表的文
章指，疫情導致經濟下行情況嚴重，更可能出現如２００８年全球金融危機般的蕭條，並且不局
限於部分國家，而經濟反彈不應被視為復原，因為一般蕭條平均需要八年才能復原，故各國應繼
續實施財政與貨幣措施刺激經濟。（ａｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道07/08/2020
【境外置業】日本印花稅高唔高？　內地稅務種類有幾多？
財經熱話06/08/2020
【長和業績】長和中期少賺29%　李澤鉅指續專注於回復收益增長
財經熱話06/08/2020
【長實業績】長實少賺58%派息減　李澤鉅：維持健康派息政策
中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴　法定數字貨幣惹憧憬　滬指勉強升
財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式　張智威：騰訊走弱料試515元
FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」　萬千艱難唯有自強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金