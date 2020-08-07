【新冠肺炎】美國總統特朗普：美國疫苗或可於今年大選前面世

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周四（６日）接受電台節目訪問時指，美國的新

冠肺炎疫苗或可在１１月３日總統大選前面世，他又指中國有可能已從美國偷取疫苗。

美國國家過敏症及傳染病研究所所長福奇日前接受訪問時亦指，或有迹象顯示今年年底最少

有一種有效及安全的疫苗面世。（ａｌ）

