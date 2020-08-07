【大國博弈】特朗普簽署行政命令，禁美企與字節跳動及騰訊交易

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普周四（６日）簽署行政命令，禁止美企４５天後
與抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動及騰訊（００７００）進行交易。
據外電指特朗普簽署行政命令是為了解決微信所構成的威脅，白宮則表示必須積極採取針對
微信的行動，以保護國家安全。
另外據英國《金融時報》周四（６日）引述知情人士報道指，微軟正尋求收購ＴｉｋＴｏｋ的
全球業務。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道07/08/2020
【境外置業】日本印花稅高唔高？ 內地稅務種類有幾多？
|財經熱話06/08/2020
【長和業績】長和中期少賺29% 李澤鉅指續專注於回復收益增長
|財經熱話06/08/2020
【長實業績】長實少賺58%派息減 李澤鉅：維持健康派息政策
|中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴 法定數字貨幣惹憧憬 滬指勉強升
|財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式 張智威：騰訊走弱料試515元
|FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」 萬千艱難唯有自強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰