《經濟通通訊社７日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ周四（６日）表示禁止支持美國總統特朗普的
政治團體「Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｔｏ Ｄｅｆｅｎｄ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ」賣廣告
，因為該團體分享的內容有違事實。
目前公司的政策是會不對政治人物上載內容及廣告作事實檢查，但會對政治團體則會作檢查
。該團體目前有約１００萬個讚好，並成立於２０１３年，據悉已動用逾１５００萬美元賣廣告
支持特朗普。
該組織亦發表聲明指不會被矽谷精英滅聲，會將資源撥至其他平台。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
07/08/2020 10:28
【美國大選】Ｆａｃｅｂｏｏｋ以內容失實禁支持特朗普團體賣廣告
《經濟通通訊社７日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ周四（６日）表示禁止支持美國總統特朗普的
政治團體「Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｔｏ Ｄｅｆｅｎｄ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ」賣廣告
，因為該團體分享的內容有違事實。
目前公司的政策是會不對政治人物上載內容及廣告作事實檢查，但會對政治團體則會作檢查
。該團體目前有約１００萬個讚好，並成立於２０１３年，據悉已動用逾１５００萬美元賣廣告
支持特朗普。
該組織亦發表聲明指不會被矽谷精英滅聲，會將資源撥至其他平台。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道07/08/2020
【境外置業】日本印花稅高唔高？ 內地稅務種類有幾多？
|財經熱話06/08/2020
【長和業績】長和中期少賺29% 李澤鉅指續專注於回復收益增長
|財經熱話06/08/2020
【長實業績】長實少賺58%派息減 李澤鉅：維持健康派息政策
|中國故事06/08/2020
《神州經脈》中美科技戰光譜擴 法定數字貨幣惹憧憬 滬指勉強升
|財經熱話06/08/2020
【大國博弈】美禁制中國應用程式 張智威：騰訊走弱料試515元
|FOCUS06/08/2020
【FOCUS】侵侵續擴「極限施壓」 萬千艱難唯有自強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰