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07/08/2020 10:28

【美國大選】Ｆａｃｅｂｏｏｋ以內容失實禁支持特朗普團體賣廣告

　　《經濟通通訊社７日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ周四（６日）表示禁止支持美國總統特朗普的
政治團體「Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｔｏ　Ｄｅｆｅｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ」賣廣告
，因為該團體分享的內容有違事實。
　　目前公司的政策是會不對政治人物上載內容及廣告作事實檢查，但會對政治團體則會作檢查
。該團體目前有約１００萬個讚好，並成立於２０１３年，據悉已動用逾１５００萬美元賣廣告
支持特朗普。
　　該組織亦發表聲明指不會被矽谷精英滅聲，會將資源撥至其他平台。（ａｌ）

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