【美國大選】Ｆａｃｅｂｏｏｋ以內容失實禁支持特朗普團體賣廣告

《經濟通通訊社７日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ周四（６日）表示禁止支持美國總統特朗普的

政治團體「Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ ｔｏ Ｄｅｆｅｎｄ ｔｈｅ Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ」賣廣告

，因為該團體分享的內容有違事實。

目前公司的政策是會不對政治人物上載內容及廣告作事實檢查，但會對政治團體則會作檢查

。該團體目前有約１００萬個讚好，並成立於２０１３年，據悉已動用逾１５００萬美元賣廣告

支持特朗普。

該組織亦發表聲明指不會被矽谷精英滅聲，會將資源撥至其他平台。（ａｌ）

