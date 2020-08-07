【大國博弈】傳特朗普行政命令僅針對微信，不針對騰訊其他交易

《經濟通通訊社７日專訊》據彭博社最新引述美國官員消息指，總統特朗普最新針對微信的
行政命令將阻止與其相關的交易，但不會阻止騰訊（００７００）其他交易。
美國總統特朗普周四（６日）簽署行政命令，禁止美企４５天後與抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ
母公司字節跳動及騰訊進行交易。
據外電指特朗普簽署行政命令是為了解決微信所構成的威脅，白宮則表示必須積極採取針對
微信的行動，以保護國家安全。（ａｌ）
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