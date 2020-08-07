【大國博弈】傳特朗普行政命令僅針對微信，不針對騰訊其他交易

《經濟通通訊社７日專訊》據彭博社最新引述美國官員消息指，總統特朗普最新針對微信的

行政命令將阻止與其相關的交易，但不會阻止騰訊（００７００）其他交易。

美國總統特朗普周四（６日）簽署行政命令，禁止美企４５天後與抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ

母公司字節跳動及騰訊進行交易。

據外電指特朗普簽署行政命令是為了解決微信所構成的威脅，白宮則表示必須積極採取針對

微信的行動，以保護國家安全。（ａｌ）

