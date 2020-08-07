【中概焦點】傳農夫山泉尋求港交所批准上市申請，最早下月上市

《經濟通通訊社７日專訊》據彭博社引述知情人士透露，中國瓶裝水巨頭農夫山泉擬尋求香

港交易所最早下周批准其上市申請，最早下月首次公開發行（ＩＰＯ），集資規模和時間表等細

節仍未定。

消息指中信里昂證券將協助發行，而據初步招股說明書指，中金和摩根士丹利是該交易的聯

合保薦人。（ａｌ）

