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即市新聞

07/08/2020 17:45

《台股攻略－馮偉明》電子股遇沽壓，台股跌８４點

　　《台股攻略》雖然美股昨晚（６日）繼續造好，但台股電子股今日（７日）遇上獲利盤入市
，走勢疲弱，拖累指數走低，資金隨之流向其他板塊，如傳統產業股及業績理想個股等。加權指
數最低曾跌穿１２８００點關口至１２７９１點，最終收報１２８２８﹒８７點，跌８４﹒６３
點，成交金額為新台幣２３８１﹒０７億元。
　　近期領導大市走勢的電子權值股，今日普遍走勢疲弱。台積電開低走低，雖然尾市有買盤入
市支持，但仍難逃收跌厄運，收報新台幣４３３元，跌新台幣２元。昨日表現強勁的大立光下跌
新台幣１２５元，收報新台幣４０３５元，跌幅３％。鴻海股價同樣向下，收報新台幣
７８﹒３０元，跌新台幣０﹒７０元。聯發科亦收跌，收報新台幣７０５元，跌新台幣２７元，
險守新台幣７００元之上。聯電ＡＤＲ雖然在美股市場大升８％，但正股今日後勁不繼，開高走
低，收報新台幣２５﹒６０元，跌新台幣１元，跌幅超過３％。傳統產業股表現比較出色，例如
台塑、元大金、可成、華碩、緯穎全收紅盤，升幅１　２％。
　　雖然加權指數還未成功站上１３０００點，但最近成交金額有持續增加跡象，顯示投資者依
然對台股市場充滿信心，整固過後大市更為健康，有機會再度攻頂。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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