《台股攻略－馮偉明》電子股遇沽壓，台股跌８４點

《台股攻略》雖然美股昨晚（６日）繼續造好，但台股電子股今日（７日）遇上獲利盤入市

，走勢疲弱，拖累指數走低，資金隨之流向其他板塊，如傳統產業股及業績理想個股等。加權指

數最低曾跌穿１２８００點關口至１２７９１點，最終收報１２８２８﹒８７點，跌８４﹒６３

點，成交金額為新台幣２３８１﹒０７億元。

近期領導大市走勢的電子權值股，今日普遍走勢疲弱。台積電開低走低，雖然尾市有買盤入

市支持，但仍難逃收跌厄運，收報新台幣４３３元，跌新台幣２元。昨日表現強勁的大立光下跌

新台幣１２５元，收報新台幣４０３５元，跌幅３％。鴻海股價同樣向下，收報新台幣

７８﹒３０元，跌新台幣０﹒７０元。聯發科亦收跌，收報新台幣７０５元，跌新台幣２７元，

險守新台幣７００元之上。聯電ＡＤＲ雖然在美股市場大升８％，但正股今日後勁不繼，開高走

低，收報新台幣２５﹒６０元，跌新台幣１元，跌幅超過３％。傳統產業股表現比較出色，例如

台塑、元大金、可成、華碩、緯穎全收紅盤，升幅１ ２％。

雖然加權指數還未成功站上１３０００點，但最近成交金額有持續增加跡象，顯示投資者依

然對台股市場充滿信心，整固過後大市更為健康，有機會再度攻頂。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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