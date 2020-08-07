【動作多多】派特別股息兼有業務重組消息，電盈半日逆市飆近９％

《經濟通通訊社記者余嘉欣７日報道》電訊盈科（００００８）獲主席李澤楷溢價增持約１

﹒５５億股，加上派發特別股息，以及出售Ｎｏｗ ＴＶ予同系的香港電訊（０６８２３），今

早裂口高開逾９％，更一度飆逾一成半，但香港電訊半日股價則偏軟，走低逾２％。



＊獲主席李澤楷溢價約１６％增持＊



電訊盈科昨日收市後公布中期業績，上半年盈轉虧蝕５﹒８４億元，而去年同期則錄得

１﹒６３億元純利。中期息維持每股９﹒１８仙，並派特別中期股息，每１０００股股份可獲派

８５股盈大地產（００４３２）。以盈大地產上日收市價１﹒３８元計算，每股特別息為１１﹒

７３仙。倘獲債券持有人同意，每１０００股股份獲派盈大地產股數可增加至１０８股。

另一個支持股價上升的原因是主席李澤楷將向合資格股東提出有條件自願現金部分要約，按

每股５﹒２元（較上日收市價溢價約１５﹒８１％）之要約價收購１﹒５４６億股股份，相當於

本公告日期已發行股份約２％，涉資約８﹒０４億元。假設部分要約完成，公司的公眾持股量將

由５２﹒４９％下降至５０﹒４９％。

電盈今日逆市造好，今日高開９﹒１３％，之後最多升近１６％，高見５﹒１９元。惟今早

大市顯著受壓，電盈股價向上動力減弱，但半日仍升８﹒６９％，報４﹒８８元。而盈大地產開

市後亦急漲，半日走高５﹒８％，報１﹒４６元。



＊不排除ＯＴＴ業務獨立上市＊



另一市場焦點在於電盈的業務重組，公司計劃將收費電視「Ｎｏｗ ＴＶ」業務的電訊盈科

媒體出售予香港電訊旗下的ＨＫＴ Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ Ｍｅｄｉａ，代價為２﹒５億美

元（約１９﹒５億港元）。是次出售所得款項將用作一般企業及營運資金用途，包括償還電訊盈

科層面之債務。有報道指，是次交易並不包括Ｎｏｗ ＴＶ新聞部，該部門會繼續保留於電盈旗

下。

集團解釋，出售Ｎｏｗ ＴＶ業務是因為其與寬頻及移動用戶之間有非常緊密的聯繫，特別

在５Ｇ服務推出後，但目前無意將其他媒體業務轉讓予香港電訊。

至於電盈旗下掌管視象娛樂及音樂平台包括「Ｖｉｕ」和「Ｍｏｏｖ」品牌的ＰＣＣＷ Ｏ

ＴＴ業務，公司表示，日後不排除將ＯＴＴ獨立上市或引入策略夥伴投資，但目前未有為上市地

點作出決定。上半年ＯＴＴ業務收入按年增長一成四至５﹒０２億元，ＥＢＩＴＤＡ虧損亦收窄

至８１００萬元。



＊香港電訊股價受壓，半日挫逾２％＊



而期內免費電視業務ＶｉｕＴＶ表現亦見改善，收入按近升２％至１﹒３億元，ＥＢＩＴＤ

Ａ虧損收窄至９５００萬元。但收費電視ＮｏｗＴＶ收入按年減少６％至１２﹒７億元；ＥＢＩ

ＴＤＡ為１﹒９８億元，按年跌３％。

即將將Ｎｏｗ ＴＶ業務收歸囊中的香港電訊（０６８２３）股價受壓，半日挫

２﹒２４％，報１１﹒３４元。

大行瑞銀在電訊盈科績後發表報告，指公司公布一系列的措施有助釋放公司估值，而中期表

現雖然稍微令人失望，但相信未來會改善。該行維持對電盈「買入」的評級，但目標價由５﹒３

元下調至４﹒８元。

