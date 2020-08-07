【企業盈喜】立高控股（８４７２）料中期除稅前溢利不超３９０萬

《經濟通通訊社７日專訊》立高控股（０８４７２）料本年上半年虧轉盈，將錄除稅前溢利
不多於３９０萬元，去年同期錄得除稅前虧損約７３０萬元。
盈利主要由於其獲批利潤更佳的新投標合約；提升營運效率策略；有關商用車輛防疫基金補
貼；及清潔工人的防疫基金管理費的其他收入，帶動期內收入較去年同期增約２０﹒６％。（ｊ
ｃ）
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