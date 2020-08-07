《窩輪豪情－梁業豪》首次公開找出強勢焦點股秘技

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、非

必需性消費業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

中國鐵塔（００７８８）、中國飛鶴（０６１８６）與太古地產（０１９７２），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選長實（０１１１３）、華潤燃氣（０１１９３）與建設銀行（００９３９）。

昨晚（６日）美股續升，今早（７日）港股卻續跌，強弱勢十分明顯。筆者早已表明並不看

好下周五（１４日）前的大市表現，因而採取了較為保守的應市策略。當然，跌市中仍有一些可

供圖利的強勢焦點股，卻需要一定技巧可找得出來。今天４：４５ｐｍ和６：１５ｐｍ，筆者會

於「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內」，分兩段分析影片，首次公開這個秘技，並附上計算程式。

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