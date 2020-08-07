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07/08/2020 08:48

【企業盈警】東方支付（８６１３）首季盈轉虧蝕５００萬元

　　《經濟通通訊社７日專訊》東方支付（０８６１３）公布，公司截至２０２０年６月３０日
止之首季業績，將錄得持有人應佔虧損約５００萬元，而去年同期持有人應佔溢利約６０萬元；
今年首季收益較去年同期的收益約２１５萬元減少約８０％。
　　預期收益減少及本公司權益持有人應佔虧損主要是由於截至今年６月３０日止三個月經集團
處理的銀聯交易量較去年同期大幅下降，原因為２０１９冠狀病毒病疫情爆發，導致２０２０年
４月起飛往泰國的國際航班暫停。（ｕｌ）

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