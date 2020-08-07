《談國論企－黎偉成》嚴防狠擊特朗普私了香港

《談國論企》中國全國人大授權常委會立法和於２０２０年７月１日施行的《港區國安法》

，以堵國家安全的大缺口，美國的劣性和負面反應相當強烈，特朗普採取終止對香港的特殊待遇

地位等一系列措施之餘，更因騷不著癢處而居然於８月５日惡表這會使「香港的股票市場將不再

成功」。我看特朗普很有可能以非經貿的常規做法攬炒，包括設法阻止美國資金及基金買港股，

以遂其惡思劣想。就把混世魔王狠狠趕下台！



＊可考慮削美駐港領事館人員至正常水平＊



以特朗普為首的美國一眾政棍，如斯深痛惡絕地對《港區國安法》之立法和施行，就正正因

為香港可以作為對華特務情報收集甚至擾亂、造反的異常「難得」的重要「基地」，而香港這個

國際大都會是完全無可避免會發生此類的事情，問題是以美國為主的國際勢力於２０１９年在港

組織黑暴以至恐怖主義式的活動，攬炒的目的就是亂港以反華，甚至妄圖「港獨」，當然使中國

忍無可忍地主動為香港特區主動作國安法之立法，更為《基本法》２３條「討論」了２３年仍無

立法之機的回應。

但美國即使終止對香港的特殊待遇地位等「措施」，即使對香港會造成一定程度的負面影響

，問題是美國公司企業在香港有龐大的經營和利潤回報，和美國對香港的雙邊貿易盈餘數以百億

美元計，故美方所受的損失會遠大於香港，亦為特朗普突表：因應《港區國安法》而終止對香港

的特殊待遇地位，突然神經質地說什麼會使「香港的股票市場將不再成功」，令我深感詫異，因

「特殊待遇地位」所涉及的是實體經貿活動，股票則是資本市場中的主要投資項目，二者不宜混

為一談，故特朗普之說有違常規。

即使特朗普作出有違常規妄言，惟中國和香港特區政府千萬不要掉以輕心，理由為此廝從來

不按常規章法做事，故其對港股之毒言，很可能會採取「異常」的做法以達其「私了」香港的劣

想，包括（１）限制美資基金在港股買賣，（２）不再容許在美國本土的資金特別是公司企業的

頭寸流入香港股市，或（３）對買賣港股的資金徵收重稅。

果如是，這完全違背美國施之以久的自由、民主政策和做法，是絕對帝國霸權主義的惡思劣

行，但我相信特朗普會逆天背道為之，建議中國可做的主要有：

既然特朗普要攬炒，中國就香港特區的事務可以考慮的回應，是（一）把美國駐香港總領事

館的常駐人數大幅減少，作為美「制裁」香港的直接反制，而（Ｉ）該館駐港人員據說有逾千人

，較駐武漢等總領事館的三數百人要倍多，有如斯可觀的常駐人員，很有可能是要利用香港這個

沒有國安法則規管的國際大都會極盡所能地作特務活動，甚至亂港反中和搞「港獨」，故中國削

減美駐港總領事館在港人員至常規水平，就會使美國的特務活動難以發揮過去的「職能」，亦可

以此對美國對港亂設之制裁。

重要的是，中國（ＩＩ）進一步強化對香港證券市場的強力支持力度，包括讓更多更多有素

質的內企特別是科企南下香港掛牌上市，支持在美掛牌的中資企業回流到香港，甚至強化境內的

投資機構到港投資。



＊讓更多資金流入香港和鼓勵中企在港掛牌＊



香港之背靠祖國，比任何時期都都密切，乃因以美國為主的外國勢力因《港區國安法》對其

不利，對香港要作出制裁；香港暫難謀求外來的支持，當然要更加緊密的要求國家的支持，亦使

香港今後會更背靠祖國，同樣會得到國家在經貿、金融等許許多多方面，如昔地面向世界。香港

始終是一個國際大都會，安定與繁榮，對誰都有好處。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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