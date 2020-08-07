《異動股》電盈開漲９％，獲主席李澤楷溢價近１６％增持

《經濟通通訊社７日專訊》電訊盈科（００００８）現價升９﹒１３％，報４﹒９元；成交

約２５２萬股，涉資１２３７萬元。

公司宣布，主席李澤楷透過其持有的Ｔｒａｄｅ Ｃｈａｍｐｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ與公

司聯合宣布，渣打（０２８８８）代表李澤楷將向合資格股東提出有條件自願現金部分要約，按

每股５﹒２元（較上日收市價溢價約１５﹒８１％）之要約價收購１﹒５４６億股股份。相當於

本公告日期已發行股份約２％，或合資格股東於本公告日期持有的已發行股份約２﹒８２％。收

購人在部分要約下應付之總現金代價將約為８﹒０４億元。公司計劃在部分要約截止後維持其在

聯交所的上市地位。

另外，電訊盈科公布，上半年核心ＥＢＩＴＤＡ升１﹒６８％至５３﹒９６億元。每股派中

期現金股息９﹒１８仙。並宣布派特別中期股息，以實物分派盈大地產（００４３２）股份，及

將可換股票據轉換為盈大地產股份。同時建議將Ｎｏｗ ＴＶ業務營運商電訊盈科媒體轉讓予香

港電訊（０６８２３），代價２﹒５億美元（約１９﹒５億港元）。

現時，恆生指數報２４９０９點，跌２１點或跌０﹒０９％，主板成交２８﹒７６億元。國

企指數報１０２０５點，升２點或升０﹒０３％。

上證綜合指數報３３８５點，跌０﹒８０點或跌０﹒０２％；深證成份指數報１３８１３點

，跌４９﹒３７點或跌０﹒３６％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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電訊盈科（００００８） ４﹒９０元 升９﹒１３％

香港寬頻（０１３１０） １５﹒３８元 升０﹒５２％

數碼通 （００３１５） ４﹒０７元 無升跌

香港電訊（０６８２３） １１﹒６０元 無升跌

和記電訊（００２１５） １﹒２６元 跌０﹒７９％

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（ｋｓ）

