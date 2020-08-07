《異動股》中芯（９８１）績後挫７％，惟上季多賺６﹒４倍勝預期

《經濟通通訊社７日專訊》中芯國際（００９８１）績後挫６﹒８７％，報３０﹒５元

；成交約５９４９萬股，涉資１８﹒３２億元。盤中低見３０﹒１元。

Ａ股（滬：６８８９８１）現價８２﹒６６元人民幣，跌２﹒１６元人民幣，或跌２﹒５５

％，成交１６﹒８４億元人民幣，涉及２０４３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２０２﹒４４％。

中芯公布，截至今年６月３０日止第二季度純利１﹒３８億元美元，按年升６﹒４４倍；每

股基本盈利０﹒０３美元。期內，集團銷售額９﹒３９億美元，按年升１８﹒７％；毛利２﹒４

９億元，按年升６４﹒５％；毛利率２６﹒５％，按年升７﹒４個百分點。

集團預期，第三季指引收入為按季增加１至３％；毛利率介乎１９至２１％；非國際會計準

則經營開支介乎２﹒２億至２﹒３５億元美元之間。

現時，恆生指數報２４７８６，跌１４３點或跌０﹒５８％，主板成交１３６﹒６３億元。

國企指數報１０１６５，跌３６點或跌０﹒３６％。

即月期指新報２４７８２，跌３４點，低水５點。即月國指期貨報１０１４７，跌２點，低

水１９點。

上證綜合指數報３３６７，跌１８點或跌０﹒５５％，成交７４１﹒８１億元人民幣。深證

成份指數報１３８２７，跌３５點或跌０﹒２５％，成交９５４﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際（００９８１） ３０﹒５元 跌６﹒８７％

中電華大科技（０００８５） １﹒１３元 升０﹒８９％

ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ

（００５２２） ９０﹒７元 跌２﹒９９％

華虹半導體（０１３４７） ３６﹒２元 跌１﹒６３％

上海復旦（０１３８５） １７﹒４６元 升１﹒７５％

腦洞科技（０２２０３） ０﹒３０５元 跌３﹒１７％

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（ｊｃ）

