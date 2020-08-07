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07/08/2020 09:44

《異動股》中芯（９８１）績後挫７％，惟上季多賺６﹒４倍勝預期

　　　　《經濟通通訊社７日專訊》中芯國際（００９８１）績後挫６﹒８７％，報３０﹒５元
；成交約５９４９萬股，涉資１８﹒３２億元。盤中低見３０﹒１元。
　　Ａ股（滬：６８８９８１）現價８２﹒６６元人民幣，跌２﹒１６元人民幣，或跌２﹒５５
％，成交１６﹒８４億元人民幣，涉及２０４３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２０２﹒４４％。
　　中芯公布，截至今年６月３０日止第二季度純利１﹒３８億元美元，按年升６﹒４４倍；每
股基本盈利０﹒０３美元。期內，集團銷售額９﹒３９億美元，按年升１８﹒７％；毛利２﹒４
９億元，按年升６４﹒５％；毛利率２６﹒５％，按年升７﹒４個百分點。
　　集團預期，第三季指引收入為按季增加１至３％；毛利率介乎１９至２１％；非國際會計準
則經營開支介乎２﹒２億至２﹒３５億元美元之間。
　　現時，恆生指數報２４７８６，跌１４３點或跌０﹒５８％，主板成交１３６﹒６３億元。
國企指數報１０１６５，跌３６點或跌０﹒３６％。
　　即月期指新報２４７８２，跌３４點，低水５點。即月國指期貨報１０１４７，跌２點，低
水１９點。
　　上證綜合指數報３３６７，跌１８點或跌０﹒５５％，成交７４１﹒８１億元人民幣。深證
成份指數報１３８２７，跌３５點或跌０﹒２５％，成交９５４﹒７５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際（００９８１）　　　３０﹒５元　　　跌６﹒８７％
　　中電華大科技（０００８５）　１﹒１３元　　　升０﹒８９％
　　ＡＳＭ　ＰＡＣＩＦＩＣ
　　　　　　（００５２２）　　　９０﹒７元　　　跌２﹒９９％
　　華虹半導體（０１３４７）　　３６﹒２元　　　跌１﹒６３％
　　上海復旦（０１３８５）　　１７﹒４６元　　　升１﹒７５％
　　腦洞科技（０２２０３）　　０﹒３０５元　　　跌３﹒１７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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