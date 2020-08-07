《異動股》騰訊插近７％主動沽盤近６成，ＡＴＭＸ跌幅齊擴大

《經濟通通訊社７日專訊》騰訊（００７００）早市尾盤跌幅擴大，暫跌６﹒６６％，報５

１８﹒５元，連穿十天（５３９﹒４０）、廿天線（５３７﹒４２５元）；成交約１７７３萬股

，涉資９４﹒９９億元，主動沽盤５８％。

就應用程式問題，特朗普簽署行政命令，將在４５日後禁止於美國管轄範圍內與ＴｉｋＴｏ

ｋ母公司字節跳動，以及微信母公司騰訊（００７００）進行任何交易。

另外，路透報道，美國財政部及證券交易委員會官員建議總統特朗普，在２０２２年１月前

，將在美國上市但不符合審計要求的中國企業全部除牌。阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒１２％

，報２４６﹒４元；網易（０９９９９）跌２﹒２７％，報１４６﹒６元。

受大市氣氛拖累，美團（０３６９０）及小米（０１８１０）跌幅亦擴大分別跌２﹒９８％

，報２１４﹒６元和跌４﹒０２％，報１５﹒２８元。

現時，恆生指數報２４３５２，跌５７７點或跌２﹒３２％，主板成交７９０﹒８０億元

。國企指數報９９８６，跌２１５點或跌２﹒１２％。

上證綜合指數報３３３７，跌４９點或跌１﹒４５％，成交３２７６﹒８５億元人民幣。深

證成份指數報１３５７３，跌２８９點或跌２﹒０９％，成交４１８９﹒２２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ５１８﹒５０元 跌６﹒６６％

阿里巴巴（０９９８８） ２４６﹒４０元 跌４﹒１２％

美團點評（０３６９０） ２１４﹒６０元 跌２﹒９８％

小米集團（０１８１０） １５﹒２８元 跌４﹒０２％

網易 （０９９９９） １４６﹒６０元 跌２﹒２７％

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（ｎｓ）

