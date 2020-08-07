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即市新聞

07/08/2020 11:36

《異動股》騰訊插近７％主動沽盤近６成，ＡＴＭＸ跌幅齊擴大

　　《經濟通通訊社７日專訊》騰訊（００７００）早市尾盤跌幅擴大，暫跌６﹒６６％，報５
１８﹒５元，連穿十天（５３９﹒４０）、廿天線（５３７﹒４２５元）；成交約１７７３萬股
，涉資９４﹒９９億元，主動沽盤５８％。
　　就應用程式問題，特朗普簽署行政命令，將在４５日後禁止於美國管轄範圍內與ＴｉｋＴｏ
ｋ母公司字節跳動，以及微信母公司騰訊（００７００）進行任何交易。
　　另外，路透報道，美國財政部及證券交易委員會官員建議總統特朗普，在２０２２年１月前
，將在美國上市但不符合審計要求的中國企業全部除牌。阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒１２％
，報２４６﹒４元；網易（０９９９９）跌２﹒２７％，報１４６﹒６元。
　　受大市氣氛拖累，美團（０３６９０）及小米（０１８１０）跌幅亦擴大分別跌２﹒９８％
，報２１４﹒６元和跌４﹒０２％，報１５﹒２８元。
　　　現時，恆生指數報２４３５２，跌５７７點或跌２﹒３２％，主板成交７９０﹒８０億元
。國企指數報９９８６，跌２１５點或跌２﹒１２％。
　　上證綜合指數報３３３７，跌４９點或跌１﹒４５％，成交３２７６﹒８５億元人民幣。深
證成份指數報１３５７３，跌２８９點或跌２﹒０９％，成交４１８９﹒２２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　　５１８﹒５０元　　　跌６﹒６６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２４６﹒４０元　　　跌４﹒１２％
　　美團點評（０３６９０）　　　２１４﹒６０元　　　跌２﹒９８％
　　小米集團（０１８１０）　　　　１５﹒２８元　　　跌４﹒０２％
　　網易　　（０９９９９）　　　１４６﹒６０元　　　跌２﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

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