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07/08/2020 12:38

【聚焦數據】海關：首７月進口原油、煤、天然氣量增價跌

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，中國首７月鐵礦砂進口量價齊升，原油、煤、天
然氣、大豆等商品進口量增價跌。
　　１－７月，進口鐵礦砂６﹒６億噸，增加１１﹒８％，進口均價為每噸６４１﹒２元人民幣
，上漲１﹒１％；進口原油３﹒２億噸，增加１２﹒１％，進口均價為每噸２３２１﹒９元人民
幣，下跌２９﹒７％。天然氣進口同比增長１﹒９％至５５７０萬噸；煤及褐煤進口同比增長
６﹒８％至２億噸。（ｅｗ）

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