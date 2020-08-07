【聚焦數據】海關：首７月進口原油、煤、天然氣量增價跌

《經濟通通訊社７日專訊》海關總署公布，中國首７月鐵礦砂進口量價齊升，原油、煤、天

然氣、大豆等商品進口量增價跌。

１－７月，進口鐵礦砂６﹒６億噸，增加１１﹒８％，進口均價為每噸６４１﹒２元人民幣

，上漲１﹒１％；進口原油３﹒２億噸，增加１２﹒１％，進口均價為每噸２３２１﹒９元人民

幣，下跌２９﹒７％。天然氣進口同比增長１﹒９％至５５７０萬噸；煤及褐煤進口同比增長

６﹒８％至２億噸。（ｅｗ）

