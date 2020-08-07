《午市前瞻》港股仍未擺脫調整格局，關注下周騰訊業績及季檢結果

《經濟通通訊社７日專訊》美股三大指數雖然隔晚造好，美國總統特朗普周四（６日）簽署

行政命令，禁止美企４５天後與抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動及騰訊（００７００）

進行交易，以保護國家安全。另外，美國參議院一致通過法案，禁止聯邦僱員在政府提供的設備

上使用中國短片分享平台抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ。港股今早高開２１點報２４９０９，惟已是

半日最高位。未幾騰訊沽壓大增，最多曾挫逾一成低見４９９﹒４元，拖低恆指愈跌愈多，連同

港交所（００３８８）及友邦（０１２９９）等重磅股回吐。港股最多半日曾瀉７６３點見２４

１６７點，失守十天線（約２４７３６點）及二十天線（約２４９９３點）。最終港股半日收報

２４３６４點，跌５６６點或跌２﹒２７％，主板成交１０２６﹒７０億元。國企指數報９９８

９點，跌２１２點或跌２﹒０８％。

Ａ股同樣大挫，上證綜指報３３３７點，跌４９點或跌１﹒４５％，成交３２７６﹒８５億

元人民幣。深證成指報１３５７３點，跌２８９點或跌２﹒０９％，成交４１８９﹒２２億元人

民幣。

重磅股方面，友邦跌１﹒７５％，報７０﹒３５元；匯控（００００５）跌１﹒９４％，報

３２﹒８５元；中移動（００９４１）跌０﹒６５％，報５３﹒７元；港交所跌２﹒２９％，報

３７６﹒２元；建行（００９３９）跌１﹒２２％，報５﹒６９元。



＊科網股急瀉，騰訊半日收跌近７％＊



受上述行政命令命令拖累科網股普遍打挫。騰訊（００７００）跌６﹒７５％，報５１８元

；阿里巴巴（０９９８８）跌４﹒５９％，報２４５﹒２元；美團點評（０３６９０）跌３﹒２

５％，報２１４元；小米集團（０１８１０）跌４﹒６５％，報１５﹒１８元。騰訊概念股亦下

跌，微盟集團（０２０１３）跌８﹒６８％，報１０﹒９４元。

中芯（００９８１）公布，截至今年６月３０日止第二季度純利１﹒３８億美元，按年升６

﹒４４倍，惟晶片股受中美角力影響大跌。中芯國際（００９８１）跌９﹒０１％，報２９﹒８

元；華虹半導體（０１３４７）跌６﹒７９％，報３４﹒３元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌

１﹒１２％，報９２﹒４５元。

醫療相關股普遍隨市回吐。錦欣生殖（０１９５１）跌６﹒４２％，報９﹒６２元；康希諾

生物（０６１８５）跌４﹒７７％，報２３９﹒６元；藥明生物（０２２６９）跌４﹒１２％，

報１６７﹒５元；微創醫療（００８５３）跌６﹒５７％，報３７﹒７元；平安好醫生（０１８

３３）跌４﹒２１％，報１２７﹒３元。



＊地產股捱沽，減派息近三成半長實挫８％＊



地產股繼續捱沽，中期少賺五成八的長實（０１１１３）兼且減派息近三成半，跌８﹒３１

％，報４０﹒８５元；恆基地產（０００１２）跌１﹒８８％，報２８﹒７５元；新鴻基地產（

０００１６）跌１﹒８２％，報９４﹒３５元；新世界發展（０００１７）跌３﹒３３％，報３

７﹒７元。

中信建投（０６０６６）澄清有關合併傳聞不實，證券股走低。中信建投（０６０６６）跌

９﹒９４％，報１１﹒７８元；中信証券（０６０３０）跌５﹒６８％，報１８﹒２６元；中金

公司（０３９０８）跌３﹒３８％，報１８﹒８４元；國泰君安（０２６１１）跌４﹒３５％，

報１２﹒７４元；中國銀河（０６８８１）跌４﹒７８％，報４﹒７８元。

獲主席李澤楷增持的電訊盈科（００００８）升８﹒６９％，報４﹒８８元；中期虧３﹒３

４億的港鐵公司（０００６６）跌１﹒１４％，報３８﹒９５元；香港電視（０１１３７）跌３

﹒４２％，報７﹒６２元；電能實業（００００６）跌０﹒４７％，報４２﹒６元；香港中華煤

氣（００００３）跌１﹒４５％，報１０﹒８８元。



＊葉尚志：ＩＧＧ中期業績優，可上望至１２﹒４８元＊



美國總統特朗普簽署行政命令４５天後禁與ＴｉｋＴｏｋ微信母企交易，拖累大市低開２１

點後跌幅擴大，失守十天及五十天線。第一上海證券首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示

，港股近期尚未擺脫調整格局，加上中美接連有負面消息傳出，不過因中美關係因素已經發酵一

段時間，市場已逐漸消化，因此最近開始會轉向關注內部因素。目前市場較關注下周股王騰訊（

００７００）將公布業績及恆生公司將公布季檢結果，料短期港股將於２４２００點至２５２０

０點之間調整。

葉尚志表示，儘管美國有意打壓中國科網公司，他對ＡＴＭＸ前景仍看正面，不過相信股份

短期在中美關係惡化下有沽壓。雖然恆指公司下周將公布季檢結果，因之前該類股１９已偷步有

炒作，暫不建議部署。另外，認為個別遊戲股可關注，ＩＧＧ（００７９９）中期業績優，利潤

增長勝預期兼派息好，料還有上升空間。不過，因該股績後升幅過急，可待其回落到１０元附近

吸納，目標價看１２﹒４８元。（ｋｓ、ｆｚ）

