【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３﹒２億人幣，買美團中建材沽騰訊中芯

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普簽行政命令，要求美國居民４５日後，不可與字

節跳動及微信進行任何交易，拖累恆指低開２１點，報２４９０９，已是今早高位所在，特朗普

以行政命令封殺中國科企，觸發港股大瀉，一度大跌７６２點，低見２４１６７，創６月２９日

後最低，午後跌幅收窄，最終恆指收造２４５３１，跌３９８點或１﹒６％。

按額度計算，北水全日淨流入３﹒２億元人民幣，減少８６％。北水淨買入最多的個股依次

是美團點評（０３６９０）、中國建材（０３３２３）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多

的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、中國生物製藥（０１１７７）。

主板成交１７７８﹒２８億元增加３０﹒９％。其中港股通成交３４８﹒３億元，佔總成交

１９﹒６％。



＊騰訊大瀉一成，遭北水拋棄＊



美團點評屬ＡＴＭＸ中表現最好，升０﹒５４％報２２２﹒４元，北水淨買入７﹒３億元。

中國建材升７﹒９９％報１３﹒５２元，北水淨買入２﹒６億元。

融創中國升４﹒４３％報３６﹒５元，北水淨買入２﹒２億元。

重磅藍籌騰訊高開倒跌，一度挫一成跌穿５００元大關，最終跌５﹒０４％報５２７﹒５元

，北水淨賣出２６﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

美團點評 （０３６９０） ７﹒２７

中國建材 （０３３２３） ２﹒６０

融創中國 （０１９１８） ２﹒１８

中信建投証券 （０６０６６） １﹒２６

威高股份 （０１０６６） １﹒１６



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２６﹒６４

中芯國際 （００９８１） －４﹒７３

中國生物製藥 （０１１７７） －１﹒５０

微創醫療 （００８５３） －０﹒６０

小米集團 （０１８１０） －０﹒０７

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（ｃａ）

