【新冠肺炎】確診攝影師曾採訪，麥美娟檢測呈陰性

新冠肺炎疫下人人自危，前日有電視台攝影師染疫，而他確診前曾採訪工聯會麥美娟，麥美

娟已即時報平安，為安全起見更接受檢測，證實呈陰性。

另外，麥美娟當日接受採訪時，口罩扣上「硬淨」襟章，令人質疑有否影響口罩功效。她解

釋，口罩上為磁石襟章，根本不會破壞口罩，而且每次使用都會清潔。《香港經濟日報》

