【中概焦點】傳百勝中國最快９月來港第二上市，籌資約２０億美元

《經濟通通訊社７日專訊》外電引述知情人士表示，內地餐飲公司百勝中國正尋求港交所批

准，最快９月在港作第二上市，籌資規模或約２０億美元，已以保密形式遞交香港上市申請。

知情人士稱，發行時間和規模等細節尚未最終確定，可能會發生變化。

百勝中國在中國經營著美國品牌肯德基、必勝客及塔可貝爾門店。（ｂｉ）

