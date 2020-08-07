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07/08/2020 18:53

【新冠肺炎】海逸國際酒店集團：旗下酒店員工將積極參與全民檢測

　　《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日宣布免費為全港市民進行病毒檢測。海逸
國際酒店集團董事高寶珍表示，欣聞特首公布免費為全港市民進行病毒檢測，集團對此政策深表
支持。
　　她表示，集團正了解病毒檢測計劃詳情，並將動員旗下１５家酒店合共約２５００名員工積
極參與，相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，亦能在工作上為顧客提供信心，更可望加強抗
疫成效，有助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。（ｂｉ）

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