【新冠肺炎】海逸國際酒店集團：旗下酒店員工將積極參與全民檢測

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥今日宣布免費為全港市民進行病毒檢測。海逸

國際酒店集團董事高寶珍表示，欣聞特首公布免費為全港市民進行病毒檢測，集團對此政策深表

支持。

她表示，集團正了解病毒檢測計劃詳情，並將動員旗下１５家酒店合共約２５００名員工積

極參與，相信進行病毒檢測，不但能讓員工安心，亦能在工作上為顧客提供信心，更可望加強抗

疫成效，有助本地旅遊、酒店及餐飲等行業早日復甦。（ｂｉ）

